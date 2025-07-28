أحمد جودة - القاهرة - مصر للطيران تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا 2025 من Skytrax بمعرض باريس للطيران

مصر للطيران تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا لعام 2025 من Skytrax في معرض باريس للطيران، حققت شركة مصر للطيران إنجازًا دوليًا جديدًا يرسخ مكانة مصر على خريطة صناعة الطيران العالمية، حيث تُوجت الشركة بجائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للطيران (Paris Air Show 2025).

ويعكس هذا التتويج الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، بما يؤكد امتلاك مصر لكوادر وخبرات وطنية قادرة على المنافسة والتميز في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

نجاحات مصر للطيران

ما هي مؤسسة Skytrax؟

Skytrax هي مؤسسة دولية لتصنيف خدمات النقل الجوي، تأسست عام 1989 ومقرها لندن.

هي مؤسسة دولية لتصنيف خدمات النقل الجوي، تأسست عام 1989 ومقرها لندن. تعمل منذ أكثر من 30 عامًا على إصدار تقييمات محايدة لشركات الطيران والمطارات.

أطلقت برنامج التصنيف العالمي لشركات الطيران والمطارات منذ عام 1999.

تعتمد التصنيفات على جودة الخدمات ومعايير الأداء التي تقدمها شركات الطيران وفرق العمل.

أهمية الجائزة لمصر للطيران

هذه الجائزة تعكس التحسينات الكبيرة في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للركاب.

تأكيد قدرة مصر للطيران على الالتزام بالمعايير العالمية في كافة مراحل التشغيل.

تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في صناعة النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

أكدت الشركة أن هذه الجائزة تمثل تتويجًا لاستراتيجية التطوير المستمرة التي تتبناها مصر للطيران، من خلال تحديث أسطول الطائرات، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، وتدريب الكوادر البشرية لتحقيق أفضل تجربة سفر للركاب.