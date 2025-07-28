نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الفرق بين النظام القديم والحديث للثانوية العامة.. تصريحات رسمية تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى للمعاهد العليا والمشرف العام على تنسيق الجامعات والمعاهد، عن تفاصيل الفارق بين مجموع درجات الثانوية العامة في النظام القديم والنظام الحديث، وذلك بعد تساؤلات عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول سبب اختلاف المجموع الكلي بين النظامين.

وأوضح الدكتور جودة غانم أن النظام القديم كان يعتمد على مجموع كلي قدره 410 درجات، حيث كانت جميع المواد بما فيها المواد الإضافية مثل التربية الدينية، الاقتصاد والإحصاء، والتربية الوطنية تدخل ضمن المجموع النهائي.

وأضاف أن النظام الحديث تم تعديله ليصبح المجموع الكلي 320 درجة فقط، وهو مجموع المواد الأساسية التي يدرسها الطالب، بعد استبعاد المواد الإضافية من حساب المجموع. وأكد أن هذه المواد أصبحت نجاح ورسوب فقط، ولا يتم احتساب درجاتها ضمن المجموع النهائي.

وأشار غانم إلى أن الفرق بين النظامين يعود إلى أن المواد الإضافية التي كانت تضاف للمجموع في النظام القديم بلغ مجموعها نحو 90 درجة، موضحًا أنه عند استبعاد هذه الدرجات يصبح المجموع في النظام الحديث 320 درجة، وهو ما يفسر الفرق بين النظامين.

وأكد أن هذا التغيير جاء بهدف تخفيف العبء على الطلاب والتركيز على المواد الأساسية فقط، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم المشرف العام على التنسيق حديثه قائلًا: "المواد الأساسية لم تتغير، لكن الفرق الوحيد أن المواد الإضافية لم تعد تدخل في حساب المجموع، وبقت نجاح أو رسوب فقط، وده السبب في اختلاف الرقم النهائي بين النظامين".