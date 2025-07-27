كوكا ينضم لمعسكر الاتفاق السعودى ويستعد للخضوع للكشف الطبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 11:24 مساءً - انضم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" إلى معسكر نادي الاتفاق السعودي المقام حاليًا في البرتغال، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقد انضمامه إلى صفوف الفريق، بحسب ما كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الصفقة تأتي في إطار التوجه المالي الجديد للنادي، حيث سينتقل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في صفقة انتقال حر، بما يتماشى مع ميزانية الموسم الجديد وخطة تحقيق الاستدامة المالية.

ومن المنتظر أن يعوّض كوكا غياب المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي سيغيب عن بداية الموسم بسبب إصابة في وتر أكيليس.

وأعلن نادي لوهافر الفرنسي، في بيان رسمي مساء الأحد، رحيل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا خلال موسم الانتقالات الصيفي لعام 2025، ورغم قصر فترة تواجده مع الفريق، وجه نادي لوهافر الشكر للاعب على جهوده وأدائه المميز الذي ساهم بشكل كبير في بقاء الفريق ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال النادي في بيانه: "انضم كوكا إلينا في يناير الماضي، وخاض 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف مهمة، منها هدف الفوز من ضربة جزاء في الوقت القاتل أمام لانس، بالإضافة إلى أهداف ضد ليل وموناكو".

يذكر أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رفض ضم أحمد حسن كوكا.

وأكد خوسيه ريبيرو لإدارة الأهلي أنه يحتاج إلى مهاجم بقدرات وإمكانيات وطريقة لعب وسام أبو علي، موضحاً أنه يرغب في ضم مهاجم "جوه الصندوق" ويكون تأثيره فعالا داخل منطقة الـ18 مثلما كان يفعل وسام أبو علي، وهو ما لا يستطيع كوكا تقديمه، حيث سيكون أداؤه مُشابها لأداء جراديشار ومحمد شريف لذا لا فائدة من ضم مهاجم لوهافر الفرنسي السابق.