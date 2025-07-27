نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن تفاصل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتستمر حتى السبت 23 أغسطس 2025، وفقًا لما اعتمده محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت 16 أغسطس، بأداء الطلاب لامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على أن يؤدي الطلاب يوم الأحد 17 أغسطس امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويؤدي الطلاب يوم الاثنين 18 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، تليها امتحانات التخصص يوم الثلاثاء 19 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.

ويستكمل طلاب شعبة علمي رياضة امتحاناتهم يوم الأربعاء 20 أغسطس بأداء امتحان التفاضل والتكامل (التربية البحتة)، ثم يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، وذلك يوم الخميس 21 أغسطس.

وتُختتم الامتحانات يوم السبت 23 أغسطس 2025، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء، وطلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا)، في حين يخوض طلاب الأدبي امتحان الإحصاء في اليوم ذاته.

وأكدت وزارة التعليم أن الامتحانات ستُعقد وفقًا للمواصفات الفنية الواضحة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، كما سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات التأمينية لضمان سير الامتحانات في هدوء ومنع أي حالات غش أو تسريب.

ودعت الوزارة الطلاب للاستعداد الجيد والتعامل مع الامتحانات كفرصة حقيقية لتعويض ما فاتهم في الدور الأول.