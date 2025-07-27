اجتماع تنسيقي لمتابعة تحديث الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري

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أحمد جودة - القاهرة - شارك المركز القومي لبحوث المياه في أعمال تطوير الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، بما يُسهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

عُقد الدكتور أحمد حشاد، نائب رئيس المركز لشئون أعضاء هيئة البحوث، اجتماع اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، بحضور المهندس إيهاب الجوهري، مستشار معالي وزير الموارد المائية والري ورئيس اللجنة التنسيقية لتحديث الكود، إلى جانب منسقي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة للكود.

مناقشة إنجازات اللجان الفرعية

استعرض الحاضرون نتائج الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من خلال اللجان العشرة المنبثقة، وتم طرح عدد من الملاحظات والمقترحات الهامة من قِبل المنسقين، أبرزها:

• الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع (ستة أشهر).

• إمكانية الاستعانة بخبرات إضافية متخصصة وفقًا لاحتياجات كل لجنة.

• طلب نسخ ورقية من الكود المصري الحالي وطباعة الأكواد العالمية المرجعية التي سيتم الرجوع إليها أثناء التحديث.

تعزيز التنسيق والتكامل بين اللجان

كما تناول الاجتماع أهمية إحكام التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان تكامل الجهود وعدم تكرار المهام، مع التنسيق مع سكرتارية اللجنة الدائمة للمساهمة في إعداد محاضر الاجتماعات وصياغة أجزاء الكود المعدلة.

توصيات المرحلة القادمة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، بما يشمل وزارة الموارد المائية والري، المراكز البحثية، والجامعات، وذلك من أجل استكمال تحديث الكود بصورة علمية شاملة تضمن تحقيق الأمن المائي، تعزيز كفاءة استخدام المياه، ودعم منظومة الري الحديثة بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة.