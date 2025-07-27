نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من 50% إلى 75% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من ٥٠٪ إلى ٧٥٪.

وأوضحت المحافظة، أنه سيتم الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة ١٠٠٪ فور الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي ٦٦، كما تم التنويه سابقًا، مع التأكيد على استمرار تواجد سيارات الطوارئ المنتشرة بالمناطق المتضررة لتغذية المنشآت والعقارات بالكهرباء بشكل مؤقت.

كما سيتم ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تدريجيًا وفقًا لطبيعة الأماكن وارتفاعاتها.

وتتقدم محافظة الجيزة بخالص الاعتذار لمواطنيها عن هذه الأزمة الطارئة والخارجة عن إرادتها.