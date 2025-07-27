نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة جهود التحول إلى الري الحديث في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري نحو تطوير وتحديث نظم الري في مصر، وخاصة في المناطق ذات الاستهلاك المائي المرتفع، تتابع الوزارة تنفيذ مشروع دراسة تأثير التحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر بمنطقة بلوخر بمحافظة أسوان، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الاتزان المائي المستدام.

اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ الدراسة

عقد الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسة، بحضور كل من الدكتور/ محمد شعبان – مدير معهد بحوث الصرف ومدير المشروع، الدكتور إسلام صبري مدير المكتب الفني لرئيس المركز، الدكتور عبد الحميد خاطر من المكتب الفني لرئيس المركز.

عرض الخطة التنفيذية والموقف الحالي

استعرض الحضور خلال الاجتماع الخطة التنفيذية التفصيلية للدراسة، بالإضافة إلى متابعة الموقف الحالي لأعمال القياسات الخاصة بالاتزان المائي في منطقة الدراسة، والتي ما زالت تحت نظام الري بالغمر، تمهيدًا لتحويلها إلى نظام الري بالتنقيط في المراحل التالية.

كما تم استعراض الجهود البحثية التي قامت بها معاهد بحوث الصرف والهيدروليكا وإدارة المياه، بالتعاون مع قطاع تطوير الري وقطاع الري والإدارة المركزية بمحافظة أسوان، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والدقة في تنفيذ أعمال القياسات الفنية المطلوبة لضمان نجاح عملية التحول وتحقيق النتائج المرجوة.

الخطة المستقبلية للمشروع

ناقش الاجتماع أيضًا الخطة المستقبلية للمشروع، والتأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات البحثية وقطاعات الوزارة المعنية لضمان تنفيذ جميع الأنشطة بكفاءة ووفق الجدول الزمني المحدد من قبل مشروع JCAR، وطبقًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والري.