نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025/2026.. تعرف على توقعات كليات القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو وحتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق من خلال الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg

وأكد الوزير أن هذه المرحلة تشمل طلاب النظامين الحديث والقديم، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإدخال الرغبات إلكترونيًا، مشددًا على توفير كافة التسهيلات والخدمات الإرشادية للطلاب.

وقال عاشور: «تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتيسير إجراءات التنسيق من خلال الخدمات الرقمية ومراكز الدعم داخل الجامعات، لضمان إدخال الرغبات بسهولة ودقة».

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن إجمالي عدد الطلاب المقرر للمرحلة الأولى 94721 طالبًا وطالبة من النظامين الحديث والقديم، موزعين على الشعب المختلفة.

تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى

النظام الشعبة الحد الأدنى النسبة المئوية عدد الطلاب الحديث العلمية 29،300 درجة فأكثر 91.56% فأكثر 21،853 الهندسية 28،300 درجة فأكثر 88.44% فأكثر 16،577 الأدبية 23،300 درجة فأكثر 72.81% فأكثر 54،073 القديم العلمية 350.00 درجة فأكثر 85.37% فأكثر 1،411 الهندسية 335.00 درجة فأكثر 81.71% فأكثر 280 الأدبية 270.00 درجة فأكثر 65.85% فأكثر 527

وأضاف عبدالغفار: «الموقع الإلكتروني للتنسيق يوفر شرحًا تفصيليًا لكيفية تسجيل الرغبات وخدمة الدعم الفني لتلقي استفسارات الطلاب على مدار أيام التنسيق».

الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة

توقعات كليات القمة في المرحلة الأولى 2025/2026

بناءً على الحدود الدنيا المعلنة، من المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى منافسة قوية على كليات القمة، خاصة في القطاع الطبي. وفيما يلي أبرز التوقعات:

الشعبة الكلية الحد الأدنى المتوقع العلمية (علوم) الطب البشري 92% – 92.5% طب الأسنان 91% – 91.5% الصيدلة 89% – 90% العلاج الطبيعي 88.5% – 89% العلمية (رياضة) الهندسة 88.5% – 89% الحاسبات والمعلومات 87% – 88% الأدبية الاقتصاد والعلوم السياسية 84% – 85% الإعلام 83% – 84% الألسن 82% – 83% الآثار 80% – 81%

في ختام الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في جميع مراحل التنسيق، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وتوزيعهم وفقًا لرغباتهم والأعداد المقررة لكل كلية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال التوسع في التخصصات الحديثة والبرامج المتميزة في الجامعات الحكومية والأهلية والدولية.

وتدعو الوزارة جميع الطلاب إلى عدم التسرع في ترتيب رغباتهم، ومراجعة كل اختياراتهم بعناية قبل غلق باب تسجيل الرغبات، مع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع التنسيق الرسمي، إلى جانب مراكز الدعم التي توفرها الجامعات في جميع المحافظات. كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات التي قد تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحدود الدنيا للكليات، مؤكدة أن المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة هو موقع التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

كما توضح الوزارة أن بدء المرحلة الثانية سيكون مباشرة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، مع استمرار التسهيلات المقدمة للطلاب، مشيرة إلى أن عملية التنسيق هذا العام تشهد مرونة أكبر في إدخال وتعديل الرغبات بما يحقق مصلحة الطلاب. وتؤكد أن المستقبل لا يقتصر على كليات القمة التقليدية فقط، بل يمتد إلى التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي التي توفر فرصًا واعدة في سوق العمل.