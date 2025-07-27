نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى كلية في مصر لعام 2025 وأين الأرخص..التفاصيل هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية موسم تنسيق الجامعات 2025، يعيش طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حالة من البحث المستمر عن أفضل الخيارات التعليمية التي تواكب متطلبات سوق العمل وتلبي الطموحات المستقبلية. وفي ظل التوسع الكبير في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والدولية خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنافسة شديدة بين المؤسسات التعليمية من حيث جودة البرامج الأكاديمية والرسوم الدراسية.

المصروفات الجامعية لم تعد مجرد رقم، بل أصبحت عاملًا حاسمًا في اختيار الطالب لمساره الجامعي. فبينما تتخطى تكلفة بعض الكليات في الجامعات الخاصة حاجز الـ200 ألف جنيه سنويًا، تقدم الجامعات الأهلية بدائل بأسعار أقل نسبيًا مع جودة تعليمية مرتفعة، كما أن الجامعات الدولية تقدم برامج عالمية برسوم قد تصل إلى ما يعادل 7 آلاف دولار سنويًا.

هذا الدليل الذي يقدمه «دوت الخليج» لطلاب الثانوية العامة 2025، يستعرض بالتفصيل المصروفات الدراسية لأكثر من 30 جامعة خاصة وأهلية ودولية في مصر، مع جداول منظمة تسهل المقارنة بين الكليات والتخصصات، بالإضافة إلى تصريحات من خبراء التعليم العالي حول أسباب اختلاف الرسوم، وأفضل الطرق لاختيار الجامعة المناسبة.

إذا كنت تستعد لتحديد مستقبلك الجامعي، فهذا التقرير هو مرجعك الأساسي قبل اتخاذ القرار النهائي.

أولًا: الجامعات الخاصة 2025

1. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)

من أبرز الجامعات الخاصة التي تضم كليات طبية وهندسية وإعلامية، وجاءت مصروفاتها كما يلي:

الكلية المصروفات (بالجنيه) الطب البشري 165،000 طب الأسنان 145،000 الصيدلة 95،000 العلاج الطبيعي 95،000 الهندسة 70،000 التكنولوجيا الحيوية 70،000 تكنولوجيا المعلومات 70،000 الإعلام 65،000

2. جامعة بدر بالقاهرة (BUC)

الكلية المصروفات (بالجنيه) الطب البشري 230،000 طب الأسنان 187،000 الصيدلة (فارم D) 120،000 الصيدلة (كلينيكال) 115،000 العلاج الطبيعي 110،000 الطب البيطري 94،500 التكنولوجيا الحيوية 75،000 الهندسة 75،000 الإعلام 60،000

3. الجامعة البريطانية في مصر

الكلية المصروفات (بالجنيه) طب الأسنان 274،000 العلاج الطبيعي 194،000 الصيدلة 146،000 الهندسة 226،000 إدارة الأعمال 211،000 الإعلام 169،000

4. جامعة 6 أكتوبر

الكلية المصروفات (بالجنيه) الطب والجراحة 160،000 طب الأسنان 135،000 الصيدلة 90،000 العلاج الطبيعي 85،000 الهندسة 65،000 الإعلام 45،000

ثانيًا: الجامعات الأهلية 2025

1. جامعة القاهرة الأهلية

الكلية المصروفات (بالجنيه) الطب البشري 155،000 طب الأسنان 125،000 الصيدلة 110،000 العلاج الطبيعي 110،000 الهندسة 80،000 الحاسبات 80،000

2. جامعة طنطا الأهلية

الكلية المصروفات (بالجنيه) الطب البشري 155،000 طب الأسنان 125،000 الهندسة 80،000 الألسن 50،000

ثالثًا: الجامعات الدولية والأجنبية

1. جامعة كازان الفيدرالية

الكلية المصروفات (بالجنيه) للوافدين (بالدولار) الطب البشري 276،000 6630$ طب الأسنان 250،000 6120$ الصيدلة 225،000 5610$

يقول الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي:«تفاوت مصروفات الجامعات يرجع إلى اختلاف طبيعة البرامج الدراسية وتكاليف التجهيزات المعملية، خاصة في الكليات الطبية التي تتطلب أحدث الأجهزة والتقنيات. الجامعات الأهلية تقدم بدائل قوية بأسعار أقل مقارنة بالجامعات الخاصة، مع جودة تعليمية توازي المعايير العالمية».

كما أضاف أن اختيار الطالب يجب أن يعتمد على القدرة المالية وتخصص المستقبل وسوق العمل، وليس فقط على شهرة الجامعة.

مع تزايد تنوع الخيارات التعليمية، أصبح من الضروري أن يقارن الطلاب وأولياء الأمور بين الجامعات المختلفة من حيث الجودة والتكلفة قبل اتخاذ القرار النهائي. الجامعات الخاصة توفر برامج متميزة لكنها باهظة الثمن، في حين أن الجامعات الأهلية تقدم بدائل مناسبة برسوم أقل نسبيًا، بينما توفر الجامعات الدولية مستوى عالمي من التعليم برسوم مرتفعة بالدولار.

لذلك ننصح الطلاب بدراسة اختياراتهم جيدًا، والاطلاع على مواقع الجامعات الرسمية، والتحقق من اعتماد البرامج قبل التقديم. وللتقديم عبر التنسيق الإلكتروني يمكنكم الدخول على الرابط الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg