نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل القطار الثاني لتيسير عودة السودانيين غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص ثانٍ لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم.

ومن المقرر أن ينطلق القطار المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) غدًا الإثنين 28 يوليو 2025 من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

ويعود نفس القطار برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان إلى محطة القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حيث يغادر في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:25 صباح اليوم التالي.

وقد تم تدعيم القطار بعربة إضافية لنقل الأمتعة (عربة سبنسة) لتوفير مساحة كافية لمتعلقات الركاب، بما يضمن راحتهم وتيسير إجراءات سفرهم.

ويأتي تشغيل هذا القطار تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى رئيس وقيادات الهيئة، بضرورة توفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لتأمين رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار، وفي مقدمتها السودان.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها المستمر بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة طيبة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي مصر والسودان.