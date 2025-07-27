قرار جمهورى بالموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين مصر وصربيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 08:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

كان مجلس النواب، وافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.

وتأتى الاتفاقية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.