نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يترقب آلاف الطلاب من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب القبول بالكليات والمعاهد، سواء الحكومية أو الخاصة، من أجل استكمال دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل عالٍ.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة التعليم الفني وربطه بسوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

مؤشرات القبول بالكليات لطلاب الدبلومات هذا العام

حسب مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، فإن مؤشرات القبول في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2025 تسير في اتجاه الاستقرار النسبي، مع زيادة طفيفة في بعض القطاعات مثل الهندسة والفنون التطبيقية بسبب الإقبال الكبير من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

وتشير التوقعات إلى أن القبول بالكليات النظرية سيظل عند 70% لطلاب نظام 3 سنوات، بينما يظل عند 75% لطلاب نظام 5 سنوات أو خريجي المعاهد الفنية.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات تشمل:

كليات التجارة بجميع الجامعات الحكومية.

بجميع الجامعات الحكومية. كليات التربية بما فيها الشعب الفنية والتربية النوعية.

بما فيها الشعب الفنية والتربية النوعية. كليات الزراعة ، خاصة لخريجي الدبلومات الزراعية.

، خاصة لخريجي الدبلومات الزراعية. كليات السياحة والفنادق .

. كليات الخدمة الاجتماعية .

. كليات الهندسة لطلاب الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية.

لطلاب الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية. كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (تشترط اختبارات قدرات).

(تشترط اختبارات قدرات). كليات الآثار وخاصة شعبة ترميم الآثار.

كما تتاح للطلاب فرصة التقديم في المعاهد الفنية العليا والمتوسطة التابعة للجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة.

شروط القبول لطلاب نظام 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية

وضعت وزارة التعليم العالي القواعد التالية لقبول الطلاب:

طلاب الثلاث سنوات (صناعي – تجاري – زراعي – موسيقي – ترميم آثار): الحد الأدنى للقبول 70%. طلاب الخمس سنوات والمعاهد الفنية (الثانوية + سنتين): الحد الأدنى للقبول 75%. الالتزام بالنسبة المقررة لقبول طلاب التعليم الفني (10%) من إجمالي المقبولين. اجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك مثل الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. التوزيع الجغرافي في تسجيل الرغبات.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الهدف من هذه القواعد هو «تحقيق العدالة بين الطلاب مع ضمان إتاحة الفرصة لأصحاب المجاميع الأعلى للالتحاق بالتخصصات المناسبة».

الحد الأدنى المتوقع ونسبة القبول في الكليات

من المتوقع أن تشهد الحدود الدنيا للتنسيق استقرارًا كبيرًا هذا العام، حيث تظل النسبة المطلوبة للكليات النظرية 70%، بينما الكليات العملية مثل الهندسة قد تتطلب نسبة أعلى، بالإضافة إلى النجاح في اختبارات القدرات لبعض الكليات.

كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات سيكون حصريًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg

خطوات التسجيل:

الدخول على الموقع واختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية. إدخال رقم الجلوس والرقم السري. التأكد من صحة البيانات الشخصية. إدخال الرغبات وفق الترتيب المطلوب. حفظ وطباعة الاستمارة بعد الانتهاء.

ونصحت الوزارة الطلاب بمراجعة التعليمات بعناية، ومتابعة الموقع بشكل دوري لمعرفة مواعيد تسجيل الرغبات والنتائج.

تحذير وزارة التعليم العالي: لا استثناءات خارج التنسيق الرسمي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: «نؤكد أن القبول بالكليات والمعاهد يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولا توجد أي وساطة أو قبول مباشر خارج الإطار الرسمي».

كما شدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع صفحات غير رسمية، مؤكدًا أن جميع المعلومات الموثقة يتم نشرها عبر موقع التنسيق والصفحات الرسمية للوزارة.

لماذا يعد التنسيق فرصة ذهبية لطلاب التعليم الفني؟

تتيح هذه المرحلة للطلاب فرصة استكمال دراستهم الجامعية، ما يسهم في تأهيلهم للحصول على وظائف أفضل في سوق العمل، خاصة في قطاعات الهندسة، الزراعة، والسياحة، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة أكاديميًا وعمليًا.

رابط موقع التنسيق وخطوات الاستعداد للتقديم

في النهاية، يمثل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 خطوة حاسمة لطلاب التعليم الفني الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي. وينبغي على الطلاب متابعة الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة، والتأكد من ترتيب الرغبات بعناية قبل الموعد المحدد.

وسيبقى موقع دوت الخليج معكم لتغطية جميع تفاصيل التنسيق وأي تحديثات تصدر من وزارة التعليم العالي.