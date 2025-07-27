نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة: 22% زيادة في إيرادات السياحة خلال النصف الأول من 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير لم يحدد حتى الآن، موضحا أن استعدادات وزارة السياحة لافتتاح المتحف مستمرة وفقا للجدول الزمني الموضوع في انتظار قرار القيادة السياسية بتحديد الموعد الرسمي للافتتاح.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة على هامش إطلاق أول منصة إلكترونية لتدريب العاملين بالقطاع السياحي، أن هناك زيادة تقدر بنحو 22% في إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر استقبلت نحو 8.7 مليون سائح خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة تتراوح ما بين 22 إلى 23% بالمقارنة بذات الفترة من عام 2024