نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاون وزير السياحة تنمية العنصر البشري العامل بالسياحة والآثار تأتي على رأس أولويات الوزارة حاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إن منصة إلكترونية لتدريب العاملين بالقطاع هي أول منصة إلكترونية تطلقها الوزارة لتدريب العاملين بالقطاع السياحي لافتا إلى أن تنمية العنصر البشري العامل بالسياحة والآثار تأتي على رأس أولويات الوزارة حاليا، وذلك لتحسين التجربة السياحية للسائح خلال زيارته لمصر.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أعلن اليوم الاحد إطلاق أول منصة تدريب إلكترونية للعاملين في القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص، لافتا إلى أن تلك المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بما يصب بشكل إيجابي في تجويد الخدمة المقدمة للسياح بما يسهم في تحسين التجربة السياحية للسائح عند قدومه لمصر.