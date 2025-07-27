نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة:الوزارة حريصة على دعم المبادرات التدريبية المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن الوزارة حريصة على دعم المبادرات التدريبية المختلفة ولا سيما التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص أوسع من التدريب المتقدم داخل سلاسل الفنادق المحلية وتوفير فرص تدريبية منظمة ومنفتحة على التجارب الدولية، مؤكدًا أن تنوع أدوات التدريب والانفتاح على الخبرات الخارجية يُسهم في تبادل المعرفة وصقل خبرات وكفاءات العاملين بالقطاع، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التطورات وتحقيق أعلى معايير الجودة.