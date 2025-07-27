نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة يطلق أول منصة إلكترونية لتدريب العاملين بالقطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الاحد إطلاق أول منصة تدريب إلكترونية للعاملين في القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص لافتا إلى أن تلك المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بما يصب بشكل إيجابي في تجويد الخدمة المقدمة للسياح بما يسهم في تحسين التجربة السياحية للسائح عند قدومه لمصر.



وأضاف فتحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة لإطلاق تلك المنصة، أن اسم منصة التدريب هو (EGTAP.com)، لافتا إلى أن الدورات التدريبية التي ستقدمها المنصة ستكون حاليا بالمجان، وسيستفيد منها كل العاملون بقطاعي السياحة والآثار، وأيضا العاملون بالقطاع السياحي بكل قطاعاته، والمرشدون السياحيون، فضلا عن المهتمين بصناعة السياحة.