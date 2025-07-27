عاجل- الموجة الحارة تدفع لاستهلاك قياسي للكهرباء.. الأحمال تصل إلى 38،800 ميجاوات

أحمد جودة - القاهرة - مصر تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها بسبب الموجة الحارة.. الأحمال تصل إلى 38,800 ميجاوات

الموجة الحارة تدفع لاستهلاك قياسي للكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر سجلت أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخها بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليًا، حيث ارتفع الحمل الأقصى على الشبكة الموحدة ليصل إلى 38،800 ميجاوات، بزيادة بلغت 800 ميجاوات في يوم واحد مقارنة بالأحمال السابقة.

الرطوبة والحر الشديد وراء ارتفاع الأحمال

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع غير المسبوق هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة، ما أدى إلى زيادة معدلات تشغيل أجهزة التكييف والمبردات بشكل واسع، لتشهد الشبكة القومية زيادة متواصلة في الأحمال على مدار الأيام الماضية حتى وصلت إلى هذا الرقم القياسي.

الشبكة القومية للكهرباء تواجه التحدي بنجاح

وأكدت وزارة الكهرباء أن الشبكة القومية نجحت في اجتياز اختبار حقيقي لاستيعاب هذه الزيادة الضخمة في الاستهلاك، مع استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية الكهربائية وقدرتها على مواجهة الطوارئ والموجات الحارة.

إجراءات عاجلة لضمان استقرار الشبكة

لمواجهة هذه الأحمال، رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى على مستوى منظومة الكهرباء (إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا)، من خلال:

تشكيل فرق طوارئ مركزية للتدخل السريع ودعم فرق الصيانة.

تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والصيانة الدورية للشبكة.

تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية لضمان التشغيل الآمن.

استمرار المراقبة عبر المركز القومي للتحكم في الطاقة لضمان استقرار الشبكة وتوفير التيار الكهربائي بشكل آمن للمواطنين.

دعوة لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة

وحثت الوزارة المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في ساعات الذروة لتقليل الضغط على الشبكة، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية مستمرة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد في فترات الحر الشديد.