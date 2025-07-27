عاجل- لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق رقمًا قياسيًا في الأحمال وتستهلك 38،800 ميجاوات

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أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق رقمًا قياسيًا في الأحمال وتستهلك 38,800 ميجاوات

رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الشبكة الكهربائية،أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي اليوم، أن الشبكة الموحدة للكهرباء سجلت أمس السبت أعلى حمل في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغ الحمل الأقصى 38،800 ميجاوات، بزيادة قدرها 800 ميجاوات في يوم واحد، مقارنة بأقصى أحمال العام الماضي والتي بلغت 38،000 ميجاوات، وذلك وفقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ارتفاع الأحمال بسبب الموجة الحارة وزيادة الاستهلاك

وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم القياسي جاء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة، مما أدى إلى زيادة غير معتادة في استهلاك الكهرباء، حيث شهدت الشبكة زيادة متواصلة في الأحمال خلال الأيام الماضية، لتصل إلى هذا المستوى غير المسبوق.

اختبار حقيقي للشبكة ونجاح في استيعاب الأحمال

أكد البيان أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار حقيقي لم يسبق أن واجهته، وتمكنت من استيعاب هذا الارتفاع الضخم في الأحمال الكهربائية، مع استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة الكهربائية وقدرتها على مواجهة التحديات.

إجراءات عاجلة لضمان استقرار الشبكة وأمن التغذية الكهربائية

وشددت وزارة الكهرباء على أنها واصلت رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة بالكامل (إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا)، حيث تم:

تشكيل فرق طوارئ مركزية للتدخل السريع ودعم الأطقم الفنية.

تكثيف أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية.

تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية لضمان التشغيل الآمن.

استمرار مراقبة الأحمال عبر المركز القومي للتحكم في الطاقة لضمان أمن واستقرار الشبكة القومية وتأمين استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين.

وزارة الكهرباء تؤكد الالتزام بالخطة الوطنية للطاقة

وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق هذا الاستقرار رغم الظروف المناخية القاسية يعكس نجاح الخطة الاستراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية، التي تشمل رفع كفاءة محطات الإنتاج، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء خاصة في فترات الذروة.