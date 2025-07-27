الداخلية: فيديو احتجاز ضابط بقسم شرطة فى القاهرة "مفبرك" والوثائق المتداولة لا تمت للواقع بصلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 04:36 مساءً - أكدت وزارة الداخلية أنه فى إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة ونشر وثائق أن الفيديوهات والوثائق لا تمت بصلة للواقع.

وقالت الوزارة في بيان منذ قليل، واصلت جماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجاً للأكاذيب المختلقة وتبنياً لأجندات خارجية فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، والتشكيك فى الدور المصرى التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى مقاطع الفيديو المشار إليها.