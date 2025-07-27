أحمد دياب: تعديلات اللائحة جاءت وفقا لمقترحات الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 04:36 مساءً - تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في مؤتمر قرعة الدوري قائلا "أود أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث المهم، قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وواصل دياب: بداية، أود أن أشير إلى أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة: لقد تم عرض هذه المقترحات بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية، والذي أقرها بالإجماع، إيمانًا منا بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية.

وأردف دياب: تأكيدًا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

وختم تصريحاته مخاطبا الحضور: اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة بشأن القرعة، ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."