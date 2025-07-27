ممثل "لاجاليتكس" الألمانية يناقش الضوابط مع ممثلي الأندية أثناء سحب قرعة الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 04:36 مساءً - على هامش مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، شهدت القاعة اجتماعًا جانبيًا هامًا بين ممثل شركة "لاجاليتكس" الألمانية، المتخصصة في الأنظمة القانونية والرقابية، ومجموعة من ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

وخلال هذا اللقاء، قدم ممثل الشركة شرحًا تفصيليًا لـأهم الضوابط والآليات الجديدة التي سيتم تطبيقها في الموسم الكروي المقبل، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتحكيمية.

وقد تركز النقاش على كيفية ضمان تطبيق اللوائح بفاعلية وتعزيز الشفافية والعدالة في المنافسات، وأتاح اللقاء الفرصة لممثلي الأندية لطرح استفساراتهم ومناقشة التحديات المحتملة، وذلك في إطار سعي رابطة الأندية لضمان بيئة تنافسية صحية ومنظمة.

وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل وتقرر أن يتم لعب 20 جولة ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين تضم الأولى الـ7 فرق الأولى في الترتيب لتحديد بطل الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية الـ14 فريق للمنافسة على الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني "المحترفين" .