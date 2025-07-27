نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يناشدون بمراجعة الإجابات قبل التظلم من نتائج الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة عرض نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2025، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لمراجعة الإجابات بدقة وتحديد مدى الحاجة لتقديم تظلمات من الدرجات.

وأكدت الحزاوي أن كثيرًا من أولياء الأمور يشعرون بالصدمة من نتائج أبنائهم، خاصة إذا كان الطالب معروفًا بتفوقه طوال سنواته الدراسية، وهو ما يخلق حالة من القلق والحيرة.

ودعت إلى التعامل بهدوء مع هذه المرحلة واللجوء إلى التظلم كخطوة تطمينية، مشيرة إلى أن ردود الفعل العنيفة قد تؤدي إلى أزمات نفسية للطلاب، قائلة: "علينا البحث عن البدائل المناسبة، فالبكاء على اللبن المسكوب لا يفيد.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2025، اعتبارًا من الأحد 27 يوليو وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، ولمدة 15 يومًا، لإتاحة الفرصة للطلاب للتأكد من درجاتهم ومراجعة أوراقهم.

خطوات تقديم تظلم الثانوية العامة 2025:

1. سداد رسوم التظلم البالغة 300 جنيه لكل مادة، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة (البريد المصري – فوري – إي فاينانس).

2. الدخول على رابط التظلمات الإلكتروني

: https://tazalom.emis.gov.eg



لتقديم الطلب وتحديد المادة وتسجيل البيانات.

3. استلام الطالب رسالة إلكترونية بالموعد المحدد للاطلاع على أوراقه في الكنترول المختص، ويُسمح بالحضور مع ولي الأمر فقط دون اصطحاب مدرس المادة.

أثناء عملية الاطلاع:

-يُشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت والمقالي) إلى جانب نموذج الإجابة الرسمي.

-يراجع الطالب توزيع الدرجات ويسجل ملاحظاته في النموذج المخصص.

بعد مراجعة التظلم:

- في حالة تعديل الدرجات، تُسترد رسوم التظلم ويُخطر الطالب بنتيجته الجديدة.

- تعتمد التعديلات من قبل رئيس عام الامتحان أو نائبه.

-تُرسل النتيجة المعدلة إلى مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي لتحديث بيانات الطالب.