نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع نتيجة الثانوية العامة 2025 في المدارس اليوم.. الطلاب يتسلمون درجاتهم ورقيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صباح اليوم الأحد، المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية في توزيع نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 على الطلاب، وذلك بعد إعلانها رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية، وسط توافد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لاستلام النتيجة بشكل ورقي.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن المديريات التعليمية والإدارات استلمت النسخ الورقية من نتائج الطلاب مساء أمس، وتم إرسالها إلى المدارس صباح اليوم، لتكون متاحة أمام الطلاب للاطلاع عليها والتأكد من درجاتهم الفعلية.

وشهدت المدارس إقبالًا واضحًا من طلاب الثانوية العامة، خاصة ممن لم يتمكنوا من الدخول على الموقع الإلكتروني للنتيجة، أو من يرغبون في مراجعة درجاتهم ورقيًا قبل اتخاذ قرار التظلم على أي من المواد الدراسية. وقد حرص عدد كبير من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم، وسط أجواء من الترقب والاهتمام بنتائج المواد المؤثرة في تنسيق القبول الجامعي.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات التظلم من نتيجة الدور الأول اليوم أيضًا، الأحد 27 يوليو، وتستمر لمدة 15 يومًا، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:

https://tazalom.emis.gov.eg

ويُشترط لسحب استمارة التظلم سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة، مع تحديد الموعد والمكان للاطلاع على ورقة الإجابة (البابل شيت + المقالي)، وذلك وفق الإجراءات الرسمية التي أعلنتها الوزارة لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي توزيع النتائج في المدارس ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان وصول النتائج لجميع الطلاب دون الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الإنترنت أو عدم قدرة بعض أولياء الأمور على استخدام المنصات الإلكترونية.

هذا، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التعليم العالي خلال أيام في تفعيل موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب المرحلة الأولى، وذلك فور إعلان الحدود الدنيا وفقًا للشرائح المعلنة من وزارة التعليم.