نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة اتمام الثانوية العامة (نظام حديث)، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2025.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.