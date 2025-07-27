عاحل- «الجبهة الوطنية» تطلق مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية في المنوفية

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، لدعم القائمة الوطنية ومرشح الحزب على المقعد الفردي بالمحافظة، وسط حضور سياسي وشعبي واسع، ومشاركة عدد كبير من قيادات الحزب.

واستُهل المؤتمر بعزف النشيد الوطني، وسط ترديد الهتافات الوطنية "تحيا مصر"، ورفع لافتات تأييد للمرشح محمد إبراهيم موسى، ممثل الحزب على المقعد الفردي.

الاستعدادات لخوض انتخابات الشيوخ 2025

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي ينظمها الحزب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين، وشرح البرنامج الانتخابي للحزب وأهدافه للمرحلة المقبلة التي تعتبرها الجبهة الوطنية محورية في بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور مجلس الشيوخ في العملية التشريعية.

محمد إبراهيم موسى.. مرشح الجبهة الوطنية عن المنوفية

يخوض الانتخابات عن المقعد الفردي محمد إبراهيم محمد موسى، مرشح حزب الجبهة الوطنية، الذي يتمتع بسيرة طيبة وتاريخ حافل من العمل المجتمعي والخدمي داخل المحافظة، ومن المنتظر أن يكون له دور بارز في نقل احتياجات أبناء المنوفية تحت قبة مجلس الشيوخ.

جانب من المؤتمر

حضور قيادات الحزب وتأكيد على الوعي السياسي

شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من قيادات الحزب، الذين أكدوا أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، بما يعكس صورة إيجابية عن الديمقراطية التشاركية، وأهمية اختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والخبرة.

جانب من المؤتمر

التزام وطني وبرنامج انتخابي واقعي

شدد الحزب على التزامه بخوض الانتخابات على أسس وطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مع التركيز على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمع، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن المصري.

قيادات الحزب