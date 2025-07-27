اليوم .. آلاف الأطنان من المساعدات تعبر رفح باتجاه كرم أبو سالم بجهود مصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 يوليو 2025 11:29 صباحاً - قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح، إنه في مشهد إنساني يتكرر رغم التعقيدات، تصطف عشرات الشاحنات أمام معبر رفح المصري، بانتظار التوجه نحو معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشهد اليوم دخول دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الطحين، وهو العنصر الغذائي الأهم الذي يحتاجه الفلسطينيون في ظل الحصار المستمر. هذا التحرك يأتي في أعقاب انقطاع طويل، وسط جهود مصرية واضحة نجحت في إعادة تفعيل المسار الإنساني، رغم التحديات الأمنية والميدانية.