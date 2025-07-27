نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تظلمات الثانوية العامة اليوم.. والتقديم إلكترونيًا لمدة 15 يومًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك لمدة 15 يومًا تنتهي في الأحد 10 أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات التظلم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك:

‏[https://tazalom.emis.gov.eg]

ويتيح للطلاب تحديد المواد المطلوب التظلم بشأنها واختيار موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.

خطوات التقديم لتظلمات الثانوية العامة:

- سداد رسوم التظلم بقيمة 300 جنيه لكل مادة، عبر منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري، وفوري، وأي-فاينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

الدخول على الرابط الإلكتروني وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع.

إجراءات الاطلاع على أوراق الإجابة:

-يُسمح للطالب فقط أو لولي أمره بالحضور إلى مقر التظلمات، ويُمنع اصطحاب أي مدرس.

-يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، حيث لا يُسمح بإعادة تقديم الطلب في حال التغيب.

-تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

-الاطلاع يتم على صور أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالي)، إلى جانب نموذج الإجابة الرسمي.

-يقوم الطالب بمراجعة درجاته وتوزيعها وفقًا للنموذج، وتسجيل ملاحظاته في النموذج المخصص.

الإجراءات بعد فحص التظلمات:

- في حال ثبوت أحقية الطالب في تعديل درجاته، يتم إخباره بالنتيجة ويسترد رسوم التظلم.

- تُعتمد مذكرات تعديل الدرجات من رئيس عام الامتحانات أو نائبه.

- تتولى الوزارة إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات رسميًا بالنتائج المعدلة للطلاب.

وأكدت وزارة التعليم أن هدف منظومة التظلمات هو ضمان حقوق الطلاب وتحقيق الشفافية الكاملة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المنظمة للعملية.

