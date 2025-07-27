نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق فيلمًا توعويًا بعنوان "صوتك حقك" لدعم المشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إتاحة الفيلم بلغة الإشارة وترجمة نصية لتحقيق الشمولية

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن إنتاج وتصوير فيلم توعوي قصير بعنوان "صوتك حقك"، ضمن حملته الخاصة بتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها يومي 1 و2 أغسطس خارج مصر، و4 و5 أغسطس داخل مصر.

يأتي الفيلم في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية باعتبارها حقًا دستوريًا، ورسالة مجتمعية، وقيمة وطنية يجب التمسك بها.

إتاحة الفيلم بلغة الإشارة وترجمة نصية لتحقيق الشمولية

حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون الفيلم متاحًا للجميع، حيث تم توفير لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى الترجمة النصية لتيسير وصول المحتوى لكافة الفئات، بما يؤكد على مبدأ الشمول والإتاحة الذي يتبناه المجلس.

خطوات المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في فيلم توعوي جديد

الفيلم يستعرض خطوات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بشكل مبسط، بدءًا من التوجه إلى مقر اللجنة، مرورًا بإجراءات الاقتراع، وصولًا إلى الإدلاء بالصوت ومغادرة اللجنة، مع مراعاة تنوع الإعاقات وتقديم المعلومات بطريقة سهلة وواضحة.

إيمان كريم: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لكل مواطن

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الفيلم يأتي ضمن سلسلة من المواد التوعوية التي يعمل المجلس على إنتاجها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية دون عوائق.

وقالت: "المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل واجب وطني، وصوت كل مواطن له وزنه وأثره في رسم ملامح المستقبل".

تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير التيسيرات داخل اللجان

أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل المؤسسات الوطنية لخدمة المواطن، حيث يتم التنسيق لتوفير التيسيرات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان مشاركة فعالة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

دعوة عامة من المجلس القومي لذوي الإعاقة للنزول والمشاركة في انتخابات 2025

وجهت المشرف العام على المجلس دعوة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أن المشاركة الفعالة هي الطريق الحقيقي نحو التمثيل العادل وصوت مسموع للجميع.