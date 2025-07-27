عاجل- ماكرون: مؤتمر نيويورك.. خطوة نحو حل الدولتين

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أحمد جودة - القاهرة - ماكرون: مؤتمر نيويورك سينطلق بدينامية جديدة لحل النزاع الفلسطيني.. وسأعترف بدولة فلسطين في سبتمبر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، والذي وصفه بأنه "غير مقبول".

وأكد ماكرون في بيان رسمي أن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوسع التدخل الإسرائيلي يهددان بوقوع مجاعة ونزوح قسري للسكان، مشددًا:

"لا يمكننا أن نقبل أن يموت المدنيون، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال، جوعًا".

مؤتمر نيويورك.. خطوة نحو حل الدولتين

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن مؤتمر نيويورك المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو الجاري سيكون نقطة انطلاق لدينامية جديدة نحو تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة.

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وكشف ماكرون أن مصر والمملكة المتحدة ستترأسان مجموعة العمل الخاصة بإعادة إعمار غزة والضفة الغربية، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على مساهمات مصر في إنجاح المؤتمر.

ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

وأكد ماكرون أنه سيعلن رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يعمل منذ أشهر على إقناع دول أخرى بالانضمام لهذه المبادرة، مضيفًا:

"السلام ممكن".

شروط ماكرون لتحقيق السلام

كما شدد الرئيس الفرنسي على أن أي تسوية يجب أن تقوم على الخطوات التالية:

✔ وقف إطلاق النار

✔ الإفراج عن جميع الرهائن

✔ إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وكبيرة لسكان غزة

✔ نزع سلاح حركة حماس

✔ تأمين غزة وإعادة إعمارها

✔ إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل بشكل كامل.