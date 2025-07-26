نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة غدًا.. 41 درجة في القاهرة و46 بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الأحد، الموافق 27 يوليو 2025، ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليًا، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب ليلًا وحتى ساعات الصباح الباكر.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن نسب الرطوبة المرتفعة مع الهدوء النسبي في سرعة الرياح ستؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات عن المعلن، خاصة في الظل.

شبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

ومن المتوقع أيضًا أن تتكوَّن شبورة مائية خفيفة في الصباح من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمجاورة للمسطحات المائية، من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تتوفر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب، شلاتين، وسانت كاترين، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق حلايب، شلاتين، وأبو سمبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في أبرز المحافظات

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 41° 28° الإسكندرية 35° 25° مطروح 32° 24° سوهاج 43° 27° قنا 45° 28° أسوان 46° 29°

يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وخاصة للأطفال وكبار السن.

استعدوا ليوم شديد الحرارة، واحرصوا على متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار.