عاجل- بالأسماء.. وكيل الأزهر يعلن أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية

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أحمد جودة - القاهرة - أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية

أناب الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل على هذا التفوق المشرِّف، مشيدًا بما بذلوه من جهد كبير، وما قدموه من نموذج يُحتذى به في الجد والاجتهاد، داعيًا الله أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية، وأن يكونوا منارات علم وتميّز في مجتمعاتهم، وسفراء للأزهر في مختلف الميادين، يحملون رسالته الوسطية ويجسِّدون ما تعلموه في معاهده العريقة.

وكيل الأزهر يعلن أوائل (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025م– 1446هـ وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 53.99% للعام 2025

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي: