نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى العالم الكبير الدكتور مصطفى فياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور مصطفى فياض، أستاذ أصول الفقه، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر، فرع كفر الشيخ، الذي وافته المنية،

بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.

ويتقدَّم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.