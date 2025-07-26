نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصاريف كليات الذكاء الاصطناعي 2025.. الصدمة في الرقم الأخير! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ بين الطلاب وأولياء الأمور حول مصروفات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية، باعتبارها واحدة من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة.

هذا الاهتمام يأتي تزامنًا مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم، وما يتطلبه ذلك من كوادر متخصصة في مجالات البرمجة، وأمن المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل هذه الكليات في صدارة اهتمامات الطلاب عند ترتيب رغباتهم بتنسيق الجامعات.

وفي هذا الإطار، يستعرض موقع دوت الخليج التفاصيل الكاملة لمصاريف كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي للعام الجامعي الجديد 2025/2026 في الجامعات الخاصة والأهلية، مع الإشارة إلى موقف الجامعات الحكومية التي لم تُعلن بعد عن مصروفاتها النهائية.

أصبحت التكنولوجيا اليوم محورًا أساسيًا في كافة القطاعات، مما جعل تخصصات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي من التخصصات الأكثر جذبًا للطلاب. ويأتي هذا التوجه في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التقنية، ما يرفع من قيمة هذه التخصصات في المستقبل القريب، ويجعل الاستثمار في التعليم التكنولوجي أولوية للأسر المصرية.

وتعد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بوابة للعديد من المهن الحديثة، مثل هندسة البرمجيات، أمن المعلومات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وهي وظائف أصبحت مطلوبة عالميًا وبرواتب مرتفعة، الأمر الذي يفسر الإقبال الكبير على هذه الكليات في الجامعات المصرية.

أعلنت عدة جامعات خاصة وأهلية في مصر عن مصروفات الالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعام الجديد 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حددت مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات بـ 70،000 جنيه للطلاب المصريين، بينما تصل إلى 100،000 جنيه لطلاب المعادلة.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

أعلنت أن مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تبلغ 60،000 جنيه.

جامعة طنطا الأهلية

حددت مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عند 80،000 جنيه.

جامعة سوهاج الأهلية

تبلغ مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بها 60،000 جنيه.

جامعة حورس

أوضحت أن مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات تصل إلى 80،000 جنيه.

جامعة العلمين الدولية

حددت مصروفات كلية علوم الحاسب عند 81،000 جنيه، كما تبلغ مصروفات كلية هندسة الحاسب 81،000 جنيه أيضًا.

جامعة المستقبل

وضعت مصروفات كلية الحاسب الآلي عند 73،000 جنيه، بالإضافة إلى 15،000 جنيه مصروفات إدارية.

جامعة الأهرام الكندية

تبدأ مصروفات كلية علوم الحاسب الآلي من 70،000 جنيه.

الجامعة المصرية الروسية

أعلنت أن مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي تصل إلى 76،000 جنيه.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)

جاءت مصروفات كلية علوم الحاسوب متراوحة بين 78،120 جنيهًا حتى 145،080 جنيهًا، حسب التخصص والمستوى الدراسي.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية

تختلف المصروفات بها باختلاف الفروع والتخصصات، وتتراوح بين 4305 إلى 5835 دولارًا أمريكيًا، ويتم سدادها بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري.

حتى الآن، لم تعلن أي جامعة حكومية عن مصروفات برامجها الجديدة أو المصروفات الإضافية المتعلقة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، إذ يتم ترك تحديد الرسوم لمجالس كل جامعة وفقًا للضوابط المنظمة. وتشير التوقعات إلى أن هذه المصروفات سيتم الإعلان عنها في مطلع أغسطس المقبل قبل بدء مرحلة التنسيق الإلكتروني النهائية.

وتتميز الجامعات الحكومية بكونها أقل تكلفة مقارنة بالجامعات الخاصة، كما تقدم عددًا من برامج الساعات المعتمدة التي قد تتراوح رسومها بين 20 ألفًا و40 ألف جنيه في الفصل الدراسي الواحد، وفقًا لطبيعة البرنامج والجامعة، وهي برامج تتميز بمستوى تعليمي متقدم وخطط دراسية محدثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

الاختلاف في المصروفات بين الجامعات يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها:

موقع الجامعة ومكانتها الأكاديمية.

اعتماد البرامج من هيئات محلية ودولية.

تجهيزات المعامل والمختبرات التكنولوجية.

مستوى أعضاء هيئة التدريس والخبراء المشاركين في العملية التعليمية.

إلى جانب ذلك، تسعى معظم الجامعات إلى تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل أحدث الأجهزة والتقنيات، وهو ما ينعكس على قيمة المصروفات الدراسية.

إن اختيار كلية الحاسبات والمعلومات أو الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل واعد في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم. وبينما تختلف المصروفات من جامعة إلى أخرى، يظل المعيار الأهم هو جودة التعليم والخبرة العملية التي يكتسبها الطالب خلال سنوات الدراسة، بما يضمن له القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

ويؤكد موقع دوت الخليج أنه سيتابع مع القراء كل ما يستجد بشأن المصروفات النهائية للجامعات الحكومية فور إعلانها رسميًا، إلى جانب تغطية شاملة لخطوات التنسيق والإرشادات الهامة للطلاب في المرحلة المقبلة