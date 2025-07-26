نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع تنفيذ مشروعي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة" ويوجه بتسريع الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة"، وذلك بحضور كل من:

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

عدد من مسؤولي وزارة الإسكان ومحافظة مطروح

تسريع التنفيذ وتكثيف العمل

في مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة، مع تكثيف العمالة والمعدات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمات متكاملة لأهالي المنطقة، في إطار حرصها على تقديم حياة كريمة داخل مجتمعات حضارية متطورة.

عرض من وزير الإسكان: مرافق مكتملة بنسبة 100%

من جانبه، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عرضًا تفصيليًا لموقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، شمل:

تنفيذ الفندق والمكاتب الإدارية

تسليم المناطق والأراضي الجاهزة للجانب الإماراتي

الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق في منطقة "شمس الحكمة"

وأشار الوزير إلى أن منطقة شمس الحكمة تشمل أراضي بديلة مخصصة لأصحاب التواجدات، وتقع جنوب مشروع القطار السريع، وتضم مناطق:

سكنية

خدمية

تجارية

استثمارية

شبكة طرق رئيسية

وأكد الوزير أن نسبة الإنجاز للمرحلة العاجلة من محطة معالجة الصرف الصحي (على مساحة 3800 فدان) بلغت 100%، كما أُنجزت شبكات المياه، الري، الحريق، والصرف بنسبة كبيرة.

إنشاء مدرسة وخدمات متكاملة

أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ مدرسة تجريبية تضم 28 فصلًا دراسيًا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%، ومن المقرر افتتاحها مع العام الدراسي المقبل، كما يجري تطوير مرافق الطرق والكهرباء للأراضي البديلة.

دعم المجتمعات المحلية وتكليف شركات كبرى بالتنفيذ

ضمن خطة الدولة لدعم القبائل والمجتمعات المحلية، تم تكليف شركات مقاولات كبرى بأعمال تطوير المرافق في قطاعات:

قبيلة الصناقرة على مساحة 250 فدانًا

قبيلة الزعيرات على مساحة 350 فدانًا

قبيلة الجميعات على مساحة 185 فدانًا

وذلك في قطاعات A وB وC بمنطقة شمس الحكمة.

وزارة النقل: خطة منظمة لإخلاء التواجدات

من ناحيته، استعرض اللواء حسام السيسي، وكيل وزارة النقل والمشرف على مشروع رأس الحكمة، خطة التعامل مع التواجدات السكانية في المرحلتين الأولى والثانية، وعرض صورًا توثق عمليات الإخلاء على جانبي الطريق داخل وخارج المرحلة الأولى من المشروع.

الدولة تواصل تطوير الساحل الشمالي بمشروعات حضارية كبرى

تأتي هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الساحل الشمالي، وتحويله إلى منطقة جذب استثماري وسكني وسياحي متكامل، تدعمه الدولة من خلال البنية التحتية الذكية والمرافق المتطورة والخدمات التعليمية والصحية.