نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعلن: محور "أبو تيج الحر" بأسيوط مشروع منفعة عامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على نهر النيل بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع وتطوير شبكة المحاور المرورية وتسهيل حركة النقل بين محافظات الصعيد.

دعم المشروعات القومية والتنموية في المحافظات

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرًا، وتشمل تخصيص عدد من قطع الأراضي في عدة محافظات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، تعزز من جودة الحياة وتدعم جهود التنمية الشاملة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق العدالة المكانية وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، خصوصًا في المحافظات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم في قطاع الطرق والنقل والمرافق.

أهمية محور أبو تيج الحر

يُعد محور أبو تيج الحر أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ربط شرق وغرب النيل وتخفيف الضغط على الكتل السكانية داخل مدينة أسيوط، بما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين حركة التجارة والنقل بين قرى ومدن المحافظة.