نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «القومي للطفولة» يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر إلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ونائبته الدكتورة هند عبد الحليم، لإصدارهما قرارات وتوجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بشأن التعامل الفوري مع ظاهرة انتشار «الإسكوتر الكهربائي» المستخدم من قبل الأطفال في الطرق العامة.

حماية الأطفال من المخاطر

أشادت الدكتورة سحر السنباطي بهذه القرارات التي من شأنها حماية الأطفال والنشء من أي مخاطر قد يتعرضون لها حال قيادتهم للإسكوتر الكهربائي، لافتة إلى أن هذه الظاهرة باتت في تزايد، وتمثل خطرًا حقيقيًا على الأطفال والمارة بعد رصد عدد من الحوادث والتجاوزات.

مناشدة للأهالي

ناشدت الدكتورة سحر السنباطي الأهالي والأسر ضرورة حماية أطفالهم من مثل هذه المخاطر، والمساهمة في منع قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي دون رقابة منهم، ومنع قيادته في الطرق العامة والسريعة، وأن يتحملوا مسؤولية أطفالهم وحمايتهم، مؤكدة أن أمن وسلامة الأطفال والمواطنين أمر لا يمكن التهاون فيه.