نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيطريين" تعلن رؤيتها لتطوير اتحاد نقابات المهن الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النقابة العامة للأطباء البيطريين رؤيتها الشاملة لتطوير اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025. أكدت النقابة أن هذه المبادرة تخدم جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وليست مقتصرة على الأطباء البيطريين وحدهم، بل هي مشروع إصلاحي شامل يصب في مصلحة جميع النقابات الأعضاء، ويعزز كيانهم الموحد.

رؤية النقابة للتطوير

أوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن رؤيتها تعتمد على إحداث تطوير لنظام إدارة الاتحاد لتعظيم الموارد وتحسين الخدمات، من خلال تحديث الأداء المالي والإداري والقانوني للاتحاد، وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين في تلك المهام، بالإضافة إلى متخصصين في إدارة الاستثمار. ويكون ذلك بالبدء في تقييم الوضع الحالي ووضع خطط علمية للتطوير وزيادة إيرادات الاتحاد، مما يضمن استدامة وتعظيم الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء.

الأهداف المتوقعة

أكدت النقابة أن هذه المنهجية العلمية هي السبيل لتحقيق أهداف ملموسة يتطلع إليها جميع أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأهم الأهداف التي تتطلع إليها هي:

زيادة المعاشات: بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ويحفظ كرامة الأعضاء.

تطوير المشروع العلاجي: لتحسين قيمة الخدمات الصحية وتوفير تغطية لائقة للأعضاء وأسرهم.

نمو إيرادات الاتحاد: لضمان استمرارية الدعم الاجتماعي والعلاجي المقدم للجميع.

دعوة للتكاتف والمشاركة

شددت نقابة الأطباء البيطريين على أهمية التكاتف بين النقابات الأعضاء «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، مؤكدة دعمها الكامل لمطالب نقابة صيادلة مصر، وخاصة مطلب رفع الحراسة عنها وحق التكليف للخريجين. أوضحت النقابة أن تحقيق هذه المطالب يتطلب تضافر الجهود والتواصل الفعال مع الجهات المعنية، وأن دور الجمعية العمومية يتمثل في إصدار توصيات موحدة وقوية لدعم هذا المسار.

دعت نقابة الأطباء البيطريين كافة أعضائها إلى المشاركة المنظمة والفاعلة في الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، لعرض رؤيتهم بشكل هادئ ومنظم، والتأكيد على أن الحضور هو القوة الداعمة لتحويل رؤية التطوير المقترحة إلى واقع ملموس يخدم مستقبل الاتحاد وجميع أعضائه.