نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: التوسع في تحلية مياه البحر أولوية وطنية.. تجارب زراعية واعدة بالعلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة، وذلك برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

تحلية المياه.. محور استراتيجي للتنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف تحلية مياه البحر، باعتباره أحد أهم مسارات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى سعي الحكومة لاستخدام أحدث التكنولوجيات لتعزيز كفاءة محطات التحلية ورفع حجم إنتاجها من المياه، بهدف تعزيز الأمن المائي ودعم خطط التنمية العمرانية والزراعية في المناطق الساحلية.

زراعة خضر وفاكهة بمياه البحر المحلاة

وأوضح مدبولي خلال جولته أن الدراسات البحثية التي تُجرى بالمحطة تشمل استخدام المياه المحلاة في زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات والفاكهة، في خطوة تسهم في استغلال الموارد المائية غير التقليدية لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، خاصة في المناطق الجديدة كمدينة العلمين.

تعاون بين الإسكان والزراعة لإنجاح التجارب الزراعية

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات محطة التحلية، مؤكدًا وجود تنسيق وثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لإجراء تجارب ودراسات متقدمة حول:

تحليل التربة والمياه

إعداد تراكيب محصولية مناسبة

زراعة محاصيل قصيرة العمر وقليلة الاستهلاك للمياه

وتشمل هذه المحاصيل أصنافًا من الخضروات والفواكه ذات قدرة عالية على التكيف مع المناخ الساحلي، إلى جانب محاصيل استراتيجية يمكن أن تُشكل قاعدة جديدة للاستثمار الزراعي.

نحو استثمار زراعي حديث بالعلمين الجديدة

أشار الشربيني إلى أن نجاح التجارب الزراعية باستخدام مياه البحر المحلاة من شأنه أن يفتح آفاقًا واعدة للاستثمار في الزراعة الحديثة بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن المستهدف هو تحويل أجزاء من العلمين الجديدة إلى مراكز إنتاج زراعي ذكي، يعتمد على أحدث تقنيات الري وتدوير المياه.

معدلات استهلاك المياه والتراكيب المحصولية

من جانبه، تناول الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نماذج للتراكيب المحصولية المتوقع زراعتها اعتمادًا على مياه البحر المحلاة، مشيرًا إلى تحليل دقيق لمعدلات استهلاك المياه بما يضمن تحقيق كفاءة عالية في الري والإنتاج الزراعي في هذه البيئة الجديدة.