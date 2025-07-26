نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء يشارك في افتتاح دورة "رحلات الفضاء الصينية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من ورشة العمل الدولية رفيعة المستوى بعنوان "علوم الفضاء واستخداماته في رحلات الفضاء الصينية المأهولة"، والتي عقدت بهونج كونج خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2025، وذلك بدعوة رسمية كضيف شرف للفعالية التي تنظمها الصين بالتعاون مع منظمة اليونسكو، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتناولت ورشة العمل، التي تعكس نموذجًا متطورًا للتعاون العلمي الدولي، عدة محاور استراتيجية رئيسية، شملت: مناقشة التخطيط المستقبلي لعلوم الفضاء المأهولة، واستكشاف القدرات التجريبية لمحطات الفضاء والتقنيات المتطورة، إلى جانب تحليل أفضل ممارسات التعاون الدولي في إدارة البرامج الفضائية وآليات تبادل المعرفة.

وقد جاءت استضافة هونج كونج لتلك الورشة انطلاقًا من مكانتها العالمية في دعم الابتكار والتكنولوجيا، وتجسيدًا لرؤية الصين نحو شراكات دولية فاعلة مع الدول النامية في مجالات الفضاء والعلوم والتقنيات المتقدمة.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد الأستاذ الدكتور شريف صدقي بنجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، والتي أثمرت عن تأسيس أكبر مركز مصري لتجميع واختبار الأقمار الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط،

وكذا التعاون في مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، الذي يُعَد أحد مشروعات دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، إلى جانب تنفيذ تجارب بحثية مشتركة على سطح القمر، من خلال إرسال كاميرا فائقة الأطياف عبر محطة الأبحاث الصينية.

كما استعرض الدكتور صدقي إنجازات مصر الأخيرة في قطاع الفضاء، مؤكدًا التزام الوكالة بدعم مسار التنمية الفضائية في إفريقيا، وتوسيع نطاق التعاون مع الأطراف الفاعلة في منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بما يعزز من تكامل الجهود نحو إنشاء وكالة فضاء إفريقية قوية.

وعلى هامش الورشة، عقد الرئيس التنفيذي للوكالة اجتماعًا مع السيد "واتج كيانج" المدير العام لمركز التكنولوجيا والهندسة لاستخدام الفضاء، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، لبحث سبل التعاون في عدد من المحاور، من أبرزها:

الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وتبادل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في علوم الفضاء ودعم تطبيقات التنمية المستدامة من خلال التقنيات الفضائية الحديثة.

وتطرّق الاجتماع إلى بحث تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مرتقبة بين وكالة الفضاء المصرية والمركز الصيني، لتفعيل التعاون المشترك في تنفيذ البرامج الفضائية وتبادل البيانات والخبرات.