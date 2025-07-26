نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي المتحدث الرسمي للوزارة لوفاة ابن شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ومدير عام المكتب الإعلامي، في وفاة ابن شقيقته المغفور له بإذن الله.

وقد عبَّر الوزير عن بالغ حزنه لهذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزقه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب، وأن يُعظِم أجرهم، ويحسن عزاءهم.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"