حركة تنقلات الشرطة المرتقبة.. ضخ دماء جديدة لمواجهة الجريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 يوليو 2025 12:32 مساءً - تترقب الأوساط الأمنية والشعبية حركة تنقلات الشرطة السنوية، التي تصدر تقليديًا قبل نهاية شهر يوليو من كل عام، في إطار خطة مستمرة تهدف إلى تعزيز الأداء الأمني في مختلف المحافظات.

وتُعد هذه التنقلات وسيلة لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، واستثمار الكفاءات لضمان مواكبة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.