نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الرئيس يتابع بشكل دوري مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي ويدعم الإسراع بتنفيذها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث استهلها بتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية واستثمارية متكاملة.

وفي أعقاب جولته بمدينة العلمين، توجه رئيس الوزراء إلى منطقة رأس الحكمة، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها هناك، قبل أن ينتقل إلى منطقة الضبعة لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع التجمع العمراني الجديد "غرب الضبعة"، والذي يعد أحد المشروعات الواعدة في إطار المخطط الاستراتيجي لتطوير الإقليم.

مشاركة موسعة من الوزراء والمسؤولين في الجولة

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى جانب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية.

السيسي يوجه بمتابعة دورية وتسريع وتيرة التنفيذ

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته اليوم تأتي في إطار الاطلاع الميداني على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير هذه المناطق ورفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، مع توجيهات رئاسية بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها عن قرب لضمان تنفيذها بأعلى جودة ممكنة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الأصول الحالية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

الساحل الشمالي.. من موسم صيفي إلى مقصد استثماري دائم

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لتحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس مجرد وجهة صيفية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة قادرة على جذب السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف أن العمل يجري على الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة، التي تتمتع بتنوع كبير في إمكانياتها ما بين السياحة والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحويل تلك الإمكانيات إلى عناصر جذب قوية تُعزز من مكانة الساحل الشمالي كمحور تنموي واستثماري رئيسي في الجمهورية الجديدة.