مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 يوليو 2025 10:28 صباحاً - يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية ، وذلك بالتزامن مع اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد امتحانات صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتنطلق امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ درجات القبول بـ مدارس الثانوي العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.