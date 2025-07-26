بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 يوليو 2025 10:28 صباحاً - بعد ظهورنتيجة الثانوية العامة 2025، طرح طلاب بالثانوية العامة وأولياء أمورهم، تساؤلات حول إمكانية وجود تحسين فى درجات ومجموع الثانوية العامة، للطلاب الناجحين، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يوجد تحسين، حيث إن امتحانات الثانوية العامة قائمة على فرصة الامتحان الواحد للطالب الناجح فى الثانوية العامة، أما من رسب فى مادتين له حق دخول امتحان الدور الثانى، ومن رسب فى 3 مواد فأكثر يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل.

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 22 يوليو 2025،نتيجة الدور الاول لطلاب شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.