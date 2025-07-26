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أحمد جودة - القاهرة - القاهرة تشتعل حرًا.. أجواء شديدة السخونة تضرب البلاد وتحذيرات من التعرض للشمس المباشرة

القاهرة تشتعل حرًا.. أجواء شديدة السخونة تضرب البلاد وتحذيرات من التعرض للشمس المباشرة، تشهد مختلف أنحاء الجمهورية موجة شديدة الحرارة، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية في الظل، فيما بلغت درجة الحرارة المحسوسة نحو 41 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية والمراكز المعنية من استمرار الأجواء الساخنة خلال الأيام المقبلة، خاصة خلال ساعات الذروة من منتصف النهار وحتى الرابعة عصرًا، مشيرة إلى أن الطقس يكون مرهقًا بدنيًا وقد يُسبب مضاعفات صحية لكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي.

نصائح عاجلة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

وللتعامل مع الموجة الحارة الحالية، شددت الجهات الصحية والمناخية على اتباع عدد من الإرشادات الوقائية الهامة، أبرزها: