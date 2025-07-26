«قسطرة قلبك في أمان».. مستشفى الناس تطلق خدمة الطوارئ القلبية مجانًا بالتعاون مع وزارة الصحة

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أحمد جودة - القاهرة - إنقاذ فوري للحياة: مستشفى الناس تُفعل خدمة القسطرة القلبية الأولية للحالات الطارئة

إنقاذ فوري للحياة: مستشفى الناس تُفعل خدمة القسطرة القلبية الأولية للحالات الطارئة، في إطار تعزيز الخدمات الطبية الطارئة وإنقاذ حياة المرضى، أعلن مستشفى الناس الخيري عن بدء تقديم خدمة القسطرة القلبية الأولية (Primary PCI) للحالات القلبية الطارئة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية. يهدف التعاون إلى استقبال وعلاج المرضى المحولين من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، ممن يحتاجون إلى تدخلات قلبية عاجلة.



مستشفي الناس

توقيع بروتوكول التعاون: خطوة فعلية نحو رعاية طبية عاجلة ومتخصصة

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذ حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، وبمشاركة عدد من القيادات الطبية، بينهم الدكتور أحمد عادل، رئيس قسم قسطرة قلب الكبار بالمستشفى، والدكتور شعبان وردة، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة.

د. أحمد عادل: التدخل السريع بالقسطرة ينقذ الأرواح ويمنع المضاعفات

أكد الدكتور أحمد عادل أن هذه الخدمة الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع حالات الجلطات القلبية، حيث إن إجراء القسطرة في أسرع وقت ممكن يزيد من فرص النجاة ويقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات طويلة المدى.

أطباء مستشفى الناس

رقم طوارئ مخصص للتنسيق السريع وإنقاذ المرضى

خصصت مستشفى الناس رقم هاتف مباشر 01031083026 لتنسيق وتحويل الحالات بشكل عاجل من مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر واتساب.



المستندات المطلوبة تشمل:

وقت ظهور الأعراض

وقت وصول المريض للطوارئ

صورة من رسم القلب (ECG)

صورة بطاقة الرقم القومي

شراكة بين القطاع الحكومي والخيري: نموذج للعدالة الصحية

هذا التعاون بين مستشفى الناس ومديرية الصحة بالقليوبية يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والمؤسسات غير الربحية، ويجسد مبدأ "الطب حق لكل إنسان" من خلال تقديم رعاية قلبية فورية لجميع المرضى دون تمييز.

جانب من التوقيع مستشفى الناس

مستشفى الناس.. صرح طبي غير ربحي بخدمة المجتمع

افتُتح المستشفى عام 2019 على مساحة 30 ألف متر مربع، ويُعتبر من أبرز المستشفيات الخيرية في مصر، إذ يقدم خدماته الطبية مجانًا في تخصصات متعددة، منها:

أمراض القلب

الجهاز الهضمي

السكري

الحروق

زراعة الكبد

يضم المستشفى 7 طوابق، 600 سرير، 10 غرف عمليات، 140 وحدة رعاية مركزة، 4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية.