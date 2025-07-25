نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر وزير الأوقاف دكتور/ أسامة الأزهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يؤكد على حرمانية تناول مخدر الحشيش.

قائلا: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، ولن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حرمته.

وتابع: ويكفي أن أشير لكتاب الإمام بدر الدين الزركشي (زهر العريش في تحريم الحشيش)، وهو مطبوع ومشهور ومتداول، وكتاب آخر في ذلك من تأليف العلامة السيد عبد الله بن الصديق اسمه: (واضح البرهان، على تحريم الخمر والحشيش في القرآن) وهو أيضا مطبوع عدة مرات.

واختتم وزير الأوقاف حديثه بأن: الاستسهال والادعاء أن الحشيش حلال خطأ فادح، وخصوصا لدى من يتعرض لقيادة الحافلات أو السيارات، فإنه حينئذ لا يرتكب محرما فقط بل يعرض حياته وحياة غيره للخطر، وإثم ذلك عند الله عظيم.