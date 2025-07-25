حزب المؤتمر: دعوات التجمهر أمام السفارات بالخارج محاولة مشبوهة تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 07:27 مساءً - قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الدعوات التي تروج لها بعض المنصات الخارجية للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، ليست سوى محاولات مغرضة ومشبوهة تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من الكيانات المعادية، لا تمت بأي صلة إلى دعم القضية الفلسطينية كما يروج لها، بل تستهدف النيل من الدولة المصرية وتشويه دورها الوطني والقومي الراسخ في نصرة القضية الفلسطينية على مدار عقود.

وأوضح فرحات أن تلك المحاولات اليائسة تستغلها جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراض سياسية مشبوهة كغطاء لتمرير أجندات معادية للدولة المصرية، والسعي لتشويه دورها الإقليمي والدولي في الوقت الذي يشهد فيه العالم كله بجهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء عبر التحرك السياسي والدبلوماسي، أو من خلال الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك منذ اليوم الأول للأزمة وفق رؤية واضحة تقوم على حماية الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة، إلى جانب التنسيق مع الأطراف الدولية كافة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الزج باسم مصر في حملات تضليل تنطلق من خارج البلاد، لن ينال من وحدة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ولن يضعف من عزيمة الدولة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن المصريين يدركون الأبعاد الحقيقية لتلك الدعوات المغرضة، ويرفضون استخدامها كأداة للنيل من وطنهم ومؤسساتهم.

وأشار فرحات إلى أن دعم فلسطين لا يكون بالهتافات أو التحريض أو التجمعات غير المنضبطة، بل يكون بالعمل الحقيقي والمواقف الثابتة، وهي أمور أثبتتها مصر عبر تاريخها الطويل في دعم القضية، وستظل ثابتة عليها مهما حاول المغرضون التشويش أو بث الأكاذيب مشددا علي أن مصر ستواصل دورها الوطني والقومي والإنساني، وستبقى صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ولن تسمح لأي جهة باستغلالها لتصفية حسابات سياسية على حساب دماء الأبرياء وكرامة الشعوب.