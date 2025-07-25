القاهرة الإخبارية: استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 06:32 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر تأكيدها، استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وسبق أن كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات، والمقترحات المتبادلة بين إسرائيل وحماس
وقالت المصادر إن الطرفان المصرى والقطرى، اتفقا علي استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة للانتهاء من نقاط الاختلاف بين الطرفين "إسرائيل وحماس".