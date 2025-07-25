خارجية فلسطين تثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 يوليو 2025 06:32 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تقديرها للجهود المتواصلة لجمهورية مصر العربية، وبذلها دعما وإسناداً لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي المقدمة منها لتحقيق الوقف الفوري لجرائم الابادة والتهجير والضم، وتأمين إدخال المساعدات للقطاع بشكل مستدام.

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، مشاركة مصر الفاعلة مع قطر للتوصل لوقف العدوان الإسرائيلي، بما يمهد لإطلاق مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية، التأكيد على متانة وعمق العلاقات التاريخية الصادقة بين دولة فلسطين وجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعباً.